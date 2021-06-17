2021/06/17 | 20:07 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

استنكر المشروع "الوطني العراقي"، الخميس، قرار استبعاد مرشحه خالد سلطان هاشم عن السباق الانتخابي المقبل، معتبراً إياه خطوة سياسية ممنهجة.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقال المشروع في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (17 حزيران 2021)، إنه "تابعنا بدقة الإجراءات التي صدرت عن هيئة المساءلة والعدالة والتي نجم عنها استبعاد عدد كبير من المرشحين من بينهم مرشحنا عن محافظة نينوى السيد خالد سلطان هاشم الطائي".

وأضاف البيان، "قد فوجئنا ان قرار استبعاده لم يستند لأي مادة قانونية صريحة من قانون المساءلة والعدالة مع تحفظنا على قرارتها، كون المرشح لم يكن عضواً في حزب البعث أو ما تسمى بالكيانات المنحلة، وإنما تم استبعاده وفقاً لمادة قانونية أخرى لا علاقة لها بالانتخابات إطلاقاً".

وتابع أنه "في الوقت الذي نعتبر فيه مرشحنا ضحية تعطيل القوانين والتدخلات السياسية الممنهجة، فأننا نرفض هذا القرار رفضاً تاماً ونعتبره قراراً سياسياً لا يتناسب مع حقوق المواطنة التي كفلها الدستور ويعزز سياسة الظلم والتهميش لعدد كبير من المواطنين".

ودعا البيان "الجهات المختصة إلى تحييد مؤسسات الدولة وتفعيل دور الهيئات المستقلة بعيداً عن اساليب التنافس الانتخابي الانتهازية، ونؤكد وقوفنا مع مرشحنا والدفاع عنه بكافة الطرق القانونية والدستورية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المشروع الوطني ينتقد قرار إبعاد مرشحه خالد سلطان هاشم عن الانتخابات) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المشروع الوطني ينتقد قرار إبعاد مرشحه خالد سلطان هاشم عن الانتخابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).