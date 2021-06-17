مجلس النواب الأميركي يتبنى مشروع قرار بإبطال تفويض استخدام القوة العسكرية بالعراق

2021/06/17 | 20:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تبنى مجلس النواب الأمريكي، الخميس، مشروع قرار إبطال التفويض باستخدام القوة العسكرية في العراق.

وذكرت وسائل إعلامية أميركية أن مجلس النواب الأميركي أيد إلغاء تفويض شن الحرب الممنوح للرئيس منذ عام ألفين واثنين.

وأكد رئيس الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر، أن إلغاء التفويض سيقضي على خطر عودة أي إدارة مستقبلية للتفتيش في سلة المهملات القانونية لاستخدامه كذريعة لمغامرات عسكرية.

وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الشيوخ سيصوت بعد تصويت مجلس النواب على مشروع القرار الأسبوع المقبل.

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