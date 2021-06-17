2021/06/17 | 20:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني قال كبير المفاوضين الإيرانيين عباس عراقجي إن الاتفاق بين بلاده والدول الكبرى حول ملف طهران النووي صار أقرب من أي وقت مضى، فيما هناك قضايا رئيسية يتعين تسويتها.وأضاف عراقجي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عراقجي: قرب حسم الاتفاق النووي الإيراني المركز الخبري الوطني.

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