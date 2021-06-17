إيران تقدم شكرها للعراق عن هذا الأمر

2021/06/17 | 20:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني قدمت إيران، اليوم الخميس، شكرها للعراق لمواقف العراق الرامية باتجاه الدفع بخيار التهدئة، وتجنب التصعيد بالمنطقة.وذكر بيان للخارجية، تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن ” وزير الخارجيّة فؤاد حسين التقى […]

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