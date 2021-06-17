2021/06/17 | 20:14 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد

الخميس 17 يونيو 2021 | 07:44 مساءً

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النفط تدعو ذوي الاختصاصات الهندسية إلى التقديم عبر النافذة الإلكترونية

استناداً إلى قرار مجلس الوزراء بتشغيل الأجراء اليومين وزارة النفط تدعو ذوي الاختصاصات الهندسية إلى التقديم عبر النافذة الإلكترونية استناداً إلى قرار مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية الثانية والعشرين، المنعقدة في 8/6/2021".



بالسماح للشركات النفطية الرابحة، تشغيل الأجراء اليوميين من ذوي الاختصاصات الهندسية والفنية، وفق آلية الإعلان والتنافس الشفاف.



تدعو وزارة النفط ذوي الاختصاصات الهندسية من المشمولين بهذا القرار إلى تقديم طلباتهم عبر النافذة الإلكترونية التي ستكون متاحة للجميع ..



اعتباراً من الأول من تموز المقبل 2021.

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