2021/06/17 | 20:17 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | مستشار الأمن القومي الأميركي: بايدن وأردوغان بحثا مسألة صواريخ إس 400

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