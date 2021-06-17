المشروع الوطني: قرار استبعاد خالد سلطان هاشم لم يستند لأي مادة قانونية صريحة

2021/06/17 | 20:17 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استنكر المشروع الوطني العراقي إجراءاتِ هيئة المساءلة والعدالة والتي قضت باستبعاد عددٍ كبير من المرشحين من بينهم مرشحُ المشروع عن محافظة نينوى خالد سلطان هاشم الطائي.

وذكر المشروعُ الوطني في بيان ان قرارَ استبعاد خالد سلطان هاشم الطائي لم يستند لأي ِ مادةٍ قانونيةٍ صريحة من قانون المساءلة والعدالة، معلنا تحفظه على قرارتها، كون المرشح لم يكن عضواً في حزبِ البعث أو ما تسمى بالكيانات المنحلة، وإنما تم استبعادُه وفقاً لمادةٍ قانونية أخرى لا علاقة َ لها بالانتخابات إطلاقاً.

وعد المشروعُ الوطني في بيانه مرشحَه ضحية َ تعطيل ِ القوانين والتدخلات السياسية الممنهجة، معلنا رفضَه هذا القرارَ رفضاً تاماً، وعده قراراً سياسياً لا يتناسب مع حقوق المواطنة التي كفلها الدستور، ويعزز سياسة َ الظلم والتهميش لعددٍ كبير من المواطنين.

هذا، ودعا المشروعُ الوطني بحسب البيان، الجهاتِ المختصة إلى تحييِد مؤسسات الدولة وتفعيل ِ دور الهيئات المستقلة بعيداً عن أساليبِ التنافس الانتخابي الانتهازية، مؤكدا وقوفه مع مرشحِه والدفاع عنه بجميع ِ الطرق القانونية والدستورية.

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