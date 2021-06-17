التخطيط تطرح 4 محاور للسياسة السكانية بعيدة المدى

2021/06/17 | 20:20 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وزارة التخطيط، اليوم الخميس، عن مضمون الوثيقة الوطنية للسياسات السكانية بعيدة المدى، وفيما حددت نسبة الشباب في العراق وتطرقت إلى محورين لتمكينهم، كشفت عن 4 محاور للسياسة السكانية بعيدة المدى.

وقال المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، للوكالة الرسمية، إن “نسبة الشباب في العراق الذين تتراوح أعمارهم بين 18-45 تبلغ 57% “مبينا أن “السياسات والمعالجات الخاصة بالملف تؤشر أن المجتمع العراقي يمثل الشباب والنشطون اقتصاديا النسبة الأكبر منه”.

وأضاف الهنداوي، أن “التوجهات وفق سياساتنا السكانية بعيدة المدى تتركز على محاور أساسية، المحور الاول منها تمكين الشباب من خلال ترصين وتحسين مستوى التعليم وتطوير مهارات الطلبة في الجامعات والمعاهد والاهتمام بالتعليم التقني والمهني على وجه التحديد”، مشدداً على “ضرورة توفير فرص العمل من خلال بناء شباب بمهارات وكفاءات جيدة لتكون المخرجات تتناسب مع متطلبات سوق العمل”.

وأوضح، أن “المحور الثاني للسياسات السكانية بعيدة المدى هو ملف السكن وضرورة الانفتاح والتوسع في القطاع السكني والانفتاح على الاستثمار في قطاع السكن، لأن العراق يواجه مشكلة في هذا الجانب وحاجة كبيرة للسكن، وبالتالي وفق هذه الزيادات السكانية ونوعية السكان في العراق يتطلب توفير سكن ملائم ويكون من خلال الاستثمارات الواسعة لقطاع السكن من خلال القطاع الخاص العراقي أو الاستثمار الأجنبي”.

ولفت إلى أن “المحور الثالث هو الصحة وضرورة رفع مستويات الخدمات الطبية والصحية في العراق من خلال بناء المستشفيات والمراكز الصحية وتوفير خدمات افضل”.

وتابع، أن “المحور الاخير هو تمكين المرأة وضرورة أن يكون لها حضوراً سواء كان في الجانب التنموي أو الاقتصادي، إضافة إلى أحد المحاور الأخرى هو قضية النازحين وضرورة معالجة ملف النازحين وإعادتهم بشكل طوعي الى ديارهم”، مؤكداً أن “هذه هي السياسات السكانية التي تضمنتها الوثيقة الوطنية للسياسات السكانية بعيدة المدى”.

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