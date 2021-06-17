مجزرة واغتصاب جماعي..

2021/06/17 | 20:23 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

قتل تسعة أشخاص على الأقل في 4 مدن عراقية خلال أقلّ من 24 ساعة في حوادث إطلاق نار واعتداءات، فيما أعلنت السلطات الأمنية 7 متهمين.

أعلنت الشرطة تفاصيل عن الحوادث التي شهدتها واسط وكربلاء والنجف وبابل

وسجلت محافظة واسط الحادثة الأبرز، الأربعاء 16 حزيران/يونيو، حين أقدم شخص على إطلاق النار على ستة أشخاص ثم الانتحار.

مجزرة..



وانتحار!

وذكرت مديرية الشرطة في بيان، أنّ الحادثة وقعت في قرية "ميسان - منطقة السائح"، مؤكدة أنّ "طبيعة الحادثة جنائية".

وأشارت المديرية، إلى فتح تحقيق في الحادثة لـ "كشف ملابسات وأسباب الجريمة بعد تدوين إفادات المدعين بالحق الشخصي وإكمال باقي الإجراءات التحقيقية".

وإلى الجنوب، قتل شاب يبلغ من العمر 18 عامًا على يد والده وشقيقه في محافظة كربلاء، فيما كشفت السلطات الأمنية عن تفاصيل الواقعة.

أب يشارك في قتل ابنه!

وذكر بيان للشرطة، الخميس 17 حزيران/يونيو، أنّ قوة من قسم شرطة الهندية في المحافظة تمكن من اعتقال الوالد وابن الأكبر "بعد جمع المعلومات الكافية والأدلة بشكل دقيق للتوصل إلى الدافع الحقيقي وراء الجريمة".

وأضاف البيان، أنّ "مشاجرة سبقت الجريمة بين طرفي العائلة وهما الأب والابن الأكبر والأم والابن الأصغر"، مشيرًا إلى أنّ "الشجار تطور إلى استخدام سلاح ناري، وقد أصيب الابن الأصغر في منطقة البطن وفارق الحياة".

اغتصاب وقتل!

فيما سجلت محافظة النجف واقعة أكثر بشاعة تكشفت كواليسها بعد اعتقال 6 أشخاص، وضبط مواد مخدرة وأدوات تعاطي.

وأعلنت الشرطة تلقي أخبار عن اختطاف حدث يعمل بائعًا جوالاً، وتشكيل فريق تحقيق في الحادثة.

وقالت الشرطة في بيان، أنّ فريق التحقيق تمكن من الوصول إلى "معلومات تفيد عن هوية المتهمين ومكان تواجده"، مشيرة إلى "مداهمة الدار ةاعتقال شخصين".

وأوضحت قيادة الشرطة، أنّ "شخصًا ثالثًا لاذ بالفرار، وجرت ملاحقته من قبل مفرزة أمنية"، موضحة أنّ المتهم "أطلق النار على القوة، ثم حاول الانتحار بعد تضييق الخناق عليه".

وأكّد البيان، أنّ "القوة تمكنت من اعتقال المتهم الثالث دون إصابات"، مبينًا أنّ "المتهمين الثلاثة اعترفوا باشتراك 3 أشخاص آخرين جرى اعتقالهم فورًا".

واعترف المتهمون، وفق البيان، بـ "خطف البائع واغتصابه ثم قتله".

ابن يبرح والدته ضربًا!

بدورها، أعلنت مديرية الشرطة في محافظة بابل، اعتقال شاب اعتدى على والدته بالضرب المبرح، ثم هرب إلى مكان مجهول.

وجرت عملية الاعتقال، وفق شكوى تقدمت بها سيدة، دخلت المستشفى بعد سلسلة اعتداءات عنيفة تعرضت لها من قبل ولدها.

أكّد بيان للشرطة، "اعتقال الابن العاق، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".

اقرأ/ي أيضًا:

صفقة أمريكية وتكتّم من الكاظمي..



قافلة المنقبات تثير رعبًا في العراق

إحصائية رسمية بعدد محاولات الاغتيال التي استهدفت صحفيين ونشطاء في العراق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجزرة واغتصاب جماعي.. "ابن عاق" و"أب قاتل": 4 جرائم تهز مدن عراقيّة) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجزرة واغتصاب جماعي.. "ابن عاق" و"أب قاتل": 4 جرائم تهز مدن عراقيّة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).