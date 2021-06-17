قوباد طالباني يثّمن دور مديرية آسايش السليمانية

2021/06/17 | 20:35 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان، اليوم الخميس، عن شكره لمديرية آسايش السليمانية لدورها في اعتقال 3 اشخاص متهمين بقتل وحرق امرأة في حي (عزيزاوا).

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي اجراه نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان قوباد طالباني مع مدير آسايش السليمانية، اذ اعرب عن شكره لجهود ويقضة منتسبي وضباط الآسايش، مؤكدا ان محاسبة واعتقال قتلة النساء واجب مدني، قانوني، ومنجر كبير يوضع الى جنب منجزات الآسايش الأخرى في دعم استقرار وأمن كوردستان جنبا الى جنب القوات الأمنية الأخرى.

ودعا قوباد طالباني، آسايش السليمانية الى التعاون بشكل أكبر مع المؤسسات القضائية فيما يخص قضايا العنف ضد المرأة، لان هذه الظاهرة وبالاضافة لكونها اعتداء وتعدي للحدود، تعتبر بقعة سوداء تلطخ سمعة مجتمعنا.

وفي ختام المكالمة، جدد قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان، شكره وتقديره لآسايش السليمانية، مشددا على ان تكون الحكومة مصرة ومراقبة بتنفيذ القانون بملاحقة مرتكبي جرائم قتل النساء، مردفا بالقول: " غير تنفيذ القانون لن نقبل بشئ آخر".

PUKmedia ترجمة

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