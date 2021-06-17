زوجة اردوغان توجه نصيحة غير مألوفة لرئيس اذربيجان

2021/06/17 | 20:35 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اثار مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي أمينة أردوغان، زوجة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وهي تنصح الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، بالحصول على خرائط حقول الألغام مقابل إطلاق سراح أسرى حرب من الأرمن ردود افعال متباينة.

وأدلت أمينة أردوغان بهذه التصريحات عندما كان الرئيسان وزوجتاهما في الطريق إلى مدينة بإقليم ناغورني قره باغ، عادت إلى سيطرة باكو، خلال النزاع الأخير مع أرمينيا الخريف الماضي.

وخلال المقطع المصور ظهر علييف وهو يتحدث إلى أردوغان وزوجته، ويخبرهما أن الحصول على جميع خرائط حقول الألغام سيمنح بلاده ميزة كبيرة، لأن إزالتها من جميع المناطق يستغرق كثيرا من الوقت.

بعدها تسأل زوجة أردوغان عما إذا كان هناك أسرى أرمنيون لا يزالون في أذربيجان، فيرد علييف: "نعم، نعم، هناك الكثير منهم"، لتحثه أمينة على إعادة الأسرى خطوة بخطوة.

وبدأ أردوغان زيارة لأذربيجان الثلاثاء تستمر ثلاثة أيام.

وساندت أنقرة باكو خلال النزاع مع إرمينيا، خصوصا عبر توفير طائرات مسيرة لباكو، واتهمت دول عدة تركيا بإرسال مقاتلين سوريين موالين لها لمساندة القوات الأذربيجانية.

وقالت أذربيجان، السبت، الماضي إنها سلمت 15 أسيرا أرمينيا مقابل الحصول على خريطة تبين مواقع الألغام في منطقة أجدام التي انسحبت منها قوات من عرقية الأرمن في إطار اتفاق لإنهاء حرب استمرت ستة أسابيع العام الماضي.

وأوقف اتفاق لوقف إطلاق النار توسطت فيه روسيا الحرب التي شهدت قيام الجيش الأذربيجاني بطرد القوات من عرقية الأرمن من مساحات واسعة من الأراضي التي كانت تسيطر عليها منذ التسعينيات في إقليم ناغورني قره باغ وحوله.

وموضوع أسرى الحرب مهم بالنسبة لأرمينيا كما أن الألغام تتسبب في سقوط ضحايا في الجانب الأذربيجاني.

جدير بالذكر ان كلا من القوات الأذربيجانية والأرمنية استعملت الألغام بكثافة خلال النزاع الدامي في أوائل التسعينات مع انهيار الاتحاد السوفياتي والذي أسفر عن ثلاثين الف قتيل.

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