تفاصيل انفجار خط نقل الكهرباء في الاراضي العراقية 

2021/06/17 | 20:35 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد المتحدث باسم شركة الكهرباء الايرانية ان استهداف خط نقل الكهرباء من ايران الى العراق ادى الى قطع الكهرباء عن مناطق واسعة في العراق ....

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