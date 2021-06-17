2021/06/17 | 20:35 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتحاد الصناعات العراقية : اكمال اجراءات فتح المدينة الصناعية في ذي قار سيسهم في تنفيذ مبادرة تشغيل الخريجين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2021/06/17 | 20:35.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اتحاد الصناعات العراقية : اكمال اجراءات فتح المدينة الصناعية في ذي قار سيسهم في تنفيذ مبادرة تشغيل الخريجين) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار الناصرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اتحاد الصناعات العراقية : اكمال اجراءات فتح المدينة الصناعية في ذي قار سيسهم في تنفيذ مبادرة تشغيل الخريجين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة اخبار الناصرية).