"الطيران المدني" السعودي يصدر تعميمًا بشأن تسجيل بيانات التحصين للوافدين

2021/06/17 | 20:38 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض - مباشر: أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية تعميمًا لجميع شركات الطيران بشأن أهمية التأكد من أن المسافرين القادمين إلى المملكة العربية السعودية من غير المواطنين ومرافقيهم قد أكملوا تسجيل بيانات التحصين قبل المغادرة.وأوضحت …

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