"الطيران المدني" الكويتية تحدد شروط سفر المواطنين واستقبال الوافدين

2021/06/17 | 20:38 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكويت - مباشر: أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني في دولة الكويت عن شروط وضوابط سفر المواطنين واستقبال الوافدين بداية من أغسطس المقبل.وأوضحت "الطيران المدني"، عبر تغريدات على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الخميس، أنه لن …

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