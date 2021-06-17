دانة حسين تخطف ذهبية ١٠٠م سيدات في البطولة العربية لألعاب القوى الجارية منافساتها في تونس

2021/06/17 | 20:38 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /نينا /خطف منتخب العراق ذهبية سباق ١٠٠م سيدات في البطولة العربية لألعاب القوى الجارية منافساتها في تونس عبر العداءة دانة حسين.وتمكنت العداءة دانة حسين من خطف الذهبية بزمن بلغ ١١،٢٣ ثانية لتحطم الرقم العراقي وتخطف ذهبية العرب فيما حلت العداءة اللبنانية ثانيا والمصرية ثالثا.ورفعت دانة حسين رصيد العراق من الاوسمة إلى ٥ أوسمة ثلاث ذهبيات وبرونزيتين في البطولة العربية./انتهى

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