وزارة النفط تدعو ذوي الاختصاصات الهندسية إلى التقديم عبر النافذة الإلكترونية

2021/06/17 | 20:38 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / دعت وزارة النفط ذوي الاختصاصات الهندسية إلى التقديم عبر النافذة الإلكترونية .وذكر بيان للوزارة ،انها تدعو ذوي الاختصاصات الهندسية من المشمولين بقرار مجلس الوزراء بالسماح للشركات النفطية الرابحة، تشغيل الأجراء اليوميين من ذوي الاختصاصات الهندسية والفنية، وفق آلية الإعلان والتنافس الشفاف إلى تقديم طلباتهم عبر النافذة الإلكترونية التي ستكون متاحة للجميع اعتباراً من الأول من تموز المقبل 2021،./انتهى8

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