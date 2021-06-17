صحة النجف توضح تفاصيل وفاة مصاب بـ’الفطر الأسود’

2021/06/17 | 21:09 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

بينت صحة محافظة النجف، الخميس، أن الحالة التي توفيت بـ "الفطر الاسود" كانت لمواطن من اهالي ذي قار كان قادما لغرض العلاج.

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وقالت الدائرة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (17 حزيران 2021)، ان "المريض يبلغ من العمر ٥٦ عاما حضر للعلاج في مركز النجف للعلوم العصبية لإصابتة بجلطة دماغية مع التهابات الجيوب الأنفية والعين وهو غير مصاب بفايروس كورونا الا انه يعاني من الإصابة بمرض السكري وهو أحد مسببات الإصابة بالفطر الاسود".

وأضاف البيان أن "مريضة أخرى بعمر ٥٥ عاما كانت مصابة بكورونا واصيبت بالفطر الاسود الا أنها تماثلت واكتسبت الشفاء التام".

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وأكد البيان أن "مرض الفطر الاسود مرض غير انتقالي وان الفئات المعرضة للإصابة به هم الذين يكثرون من استخدام أدوية الكورتيزون والستيرويد والمضادات الحيوية بصورة عامة وذوي المناعة الضعيفة والمصابين بالأمراض المزمنة مثل السكري وهو يحدث نتيجة التعرض لنوع من العفن موجود في التربة والنباتات والفواكه المتحللة ويؤثر على الجيوب الأنفية والرئتين والمخ".

وفي وقت سابق، حثت وزارة الصحة والبيئة المواطنين على أخذ لقاحات مكافحة كورونا عبر منافذ التطعيم المنتشرة في عموم البلاد لتعزيز مناعتهم ووقايتهم من الأمراض الخطيرة من بينها الفطر الأسود.

وقال مدير دائرة صحة ذي قار صدام الطويل، في تصريح للصحيفة الرسمية، تابعه "ناس" (3 حزيران 2021)، إنَّ على "المواطنين التركيز على أخذ لقاحات مكافحة كورونا لحمايتهم وزيادة مناعتهم، واتباع الإرشادات الوقائية كالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة".

وأوضح أنَّ "الفطر الأسود يصيب الإنسان كأثرٍ جانبي لتدهور الجهاز المناعي، لاسيما عند تردي الحالة الصحية لمصابي كورونا، وهو موجود منذ أعوام، إذ يتم عزل مرضى الفطر على الرغم من أنه غير معدٍ ولا ينتقل من شخصٍ إلى آخر".

ولفت الطويل إلى أنَّ "أغلب حالات الفطر الأسود في الأساس مصابة بكورونا، لذلك لا بدَّ من وجود غرف عزل خاصة"، مبيناً أنَّ "الإصابة به تكون نتيجة التعرض لعفن موجود في التربة أو السماد أو الفواكه والخضراوات المتحللة".

وأشار إلى "تسجيل حالتي وفاة حتى الآن إحداهما من الملاكات الطبية، والأخرى لأحد شيوخ العشائر في المحافظة بعد إصابتهما بفيروس كورونا، وكانا يعانيان أيضاً من داء السكري المزمن".

ونوه مدير الصحة بأنَّ "المرض يهدد حياة مرضى السكري والمصابين بالأمراض السرطانية والعجز الكلوي، أو الذين يتناولون علاجات الستيرويدات المستخدمة في علاج كورونا، وتظهر أعراضه على شكل حمَّى وسعال وضيق في التنفس وإسهال".

وذكر أنَّ "الفطر الأسود يصيب مباشرة الأغشية المخاطية الأنفية، وقد يسبب تورم الوجه من أحد الجوانب والصداع واحتقان الجيوب الأنفية، وبالتالي إصابة العيون ووصوله إلى الدماغ ثم الرئتين، وهو ما حدث لحالتي الوفاة المسجلتينبالمحافظة".

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