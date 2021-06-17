محافظ النجف : تأمين مستحقات نادي المحافظة الكروي وصرف مكافات مالية تشجيعية الى اللاعبين

2021/06/17 | 21:09 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف/نينا/ اعلن محافظ النجف الاشرف لؤي الياسري عن تأمين مستحقات نادي المحافظة الكروي وصرف مكافات مالية تشجيعية الى اللاعبين .جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه، رئيس النادي رضوان الكندي والمدرب الكابتن هاتف شمران ومساعدي المدرب واللاعبين لمناقشة الاستعدادات لمباريات الدوري المتبقية والمستحقات المالية للاعبين./انتهى

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