الولايات المتحدة ترحب بالتزام تركيا الواضح بتأمين مطار كابول

2021/06/17 | 21:18 - المصدر: قناة التغيير

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رحّبت الولايات المتحدة بما قالت إنه تعهّد تركيّ خلال محادثات جرت بين الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ونظيره الأميركي جو بايدن لتأمين مطار كابول فور مغادرة القوات الأميركية.

وقال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان للصحافيين عقب القمة التي جرت بين بايدن ونظيره التركي، إنه تم التوصل إلى التزام واضح بأن تركيا ستلعب دورا رائدا في تأمين مطار حامد كرزاي الدولي.

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