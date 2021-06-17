صحة النجف تصدر توضيحاً بشان حالة وفاة بالفطر الأسود في المحافظة

2021/06/17 | 21:22 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اصدرت دائرة صحة النجف الاشرف، اليوم الخميس، توضيحاً حالة وفاة بالفطر الأسود في المحافظة.

وقالت الدائرة في بيان صحفي، أن “حالة الوفاة التي حدثت هذا اليوم بمرض الفطر الاسود تعود لمريض من محافظة ذي قار بعمر ٥٦ علما حضر للعلاج في مركز النجف للعلوم العصبية لإصابتة بجلطة دماغية مع التهابات الجيوب الأنفية والعين وهو غير مصاب بفايروس كورونا الا انه يعاني من الإصابة بمرض السكري وهو أحد مسببات الإصابة بالفطر الاسود”، مبينة أن “مريضة اخرى بعمر ٥٥ علما كانت مصابة بكورونا واصيبت بالفطر الاسود الا أنها وبحمد الله تماثلت واكتسبت الشفاء التام”.

واوضحت ان “مرض الفطر الاسود مرض غير انتقالي وان الفئات المعرضة للإصابة به هم الذين يكثرون من استخدام أدوية الكورتيزون والستيرويد والمضادات الحيوية بصورة عامة وذوي المناعة الضعيفة والمصابين بالأمراض المزمنة مثل السكري وهو يحدث نتيجة التعرض لنوع من العفن موجود في التربة والنباتات والفواكه المتحللة ويؤثر على الجيوب الأنفية والرئتين والمخ”.

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