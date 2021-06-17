ارتفاع اسعار الوقود في اقليم كوردستان

2021/06/17 | 21:37 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت اسعار مادة البنزين في اقليم كوردستان، بواقع 50 دينارا للتر الواحد، فيما بيّن اصحاب محطات الوقود السبب الى ارتفاع اسعار النفط الخام عالميا.

وبحسب المعلومات المتوفدرة لدى PUKmedia، فأن اسعار البنزين ارتفعت نحو 50 دينار للتر الواحد، بحيث اصبح سعر اللتر الواحد من البنزين العادي 750 دينارا، البنزين الالمحسن 800 دينار، بينما اصبح سعر اللتر الواحد من البنزين السوبر 900 دينار.

ويرجع سبب ارتفاع اسعار مادة البنزين بحسب اصحاب محطات الوقود، الى ارتفاع اسعار النفط الخام في الاسواق العالمية بالاضافة الى ارتفاع اسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، مرجحين ارتفاع اسعار الوقود بشكل أكبر.

PUKmedia خاص

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