البيشمركة والداخلية الاتحادية تبحثان الاوضاع الامنية في المناطق المستقطعة

2021/06/17 | 21:37 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار وفد رفيع من وزارة البيشمركة في اقليم كوردستان، اليوم الخميس، العاصمة الاتحادية، فيما التقى الوفد برئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح ووزير الداخلية الاتحادي عثمان الغانمي والفريق سمكو وكيل وزير الداخلية لبحث الاوضاع الامنية في المناطق المستقطعة من الاقليم.

وفد وزارة البيشمركة تألف من محمود سنكاوي قائد محور كرميان وجبار ياور امين الأمين العام لوزارة البيشمركة واللواء مردان جاوشين، اذ بحث الاجتماع مع الغانمي، الاوضاع الامنية في المناطق المستقطعة من الاقليم وكذلك تمتين الاستقرار في المناطق الحدودية بشكل مشترك بين الجانبين، عن طريق نصب الكامرات الليلية في المناطق التي تقع ضمن مسؤولية قيادة اللواء الثالث من المناطق الحدوجية للسليمانية وكرميان.

من جانبه اكد وزير الداخلية الاتحادي عثمان الغانمي، ان لقوات حرس حدود اقليم كوردستان دور مهم في كسر شوكة داعش الارهابي ودرء المخاطر، فيما اعرب وفد وزارة البيشمركة عن شكره لوزير الداخلية الاتحادي لدعمه بترسيخ استقرار الاوضاع والعلاقات المستمرة مع المؤسسات الامنية المختلفة في المنطقة.

PUKmedia خاص

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