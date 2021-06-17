العراق: تفجير يستهدف الحشد الشعبي يخلف خسائر بشرية

2021/06/17 | 21:37 - المصدر: NRT عربية

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اصابة اربعة عناصر الحشد الشعبي بانفجار عبوة ناسفة شرقي صلاح الدين انفجار عبوة ناسفة على اللواء التاسع في الحشد الشعبي قوات بدر في قضاء الدور بمحافظة صلاح الدين و٣ جرحى كحصيلة اوليةوقال ياسر السماوي مدير اعلام اللواء التاسع للحشد الشعبي ان " انفجار عبوة ناسفة على دورية تابعة لمقر اللواء في قضاء الدور بمحافظة صلاح الدين ادت الى جرح اربعة منتسبين احدهم حالته خطيرة كحصيلة اولية".

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