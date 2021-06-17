2021/06/17 | 21:37 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 27 دقیقة

391 مشاهدة

اكدت دائرة صحة النجف، الخميس، ان المواطن الذي توفي اليوم، بمرض الفطر الاسود لم يكن مصابا بفيروس كورونا، بل كان يعاني من مرض السكري.

وذكرت الدائرة في بيان تلقىNRT نسخة منه، اليوم (17 حزيران 2021)، انه "تود دائرة صحة النجف الاشرف أن توضح للأخوة المواطنين أن حالة الوفاة التي حدثت هذا اليوم بمرض الفطر الاسود تعود لمريض من محافظة ذي قار بعمر 56 عاما حضر للعلاج في مركز النجف للعلوم العصبية لإصابتة بجلطة دماغية مع التهابات الجيوب الأنفية والعين وهو غير مصاب بفايروس كورونا الا انه يعاني من الإصابة بمرض السكري وهو أحد مسببات الإصابة بالفطر الاسود".

واضاف البيان، انه "نود الإشارة إلى أن مريضة اخرى بعمر 55 سنة كانت مصابة بكورونا واصيبت بالفطر الاسود الا أنها وبحمد الله تماثلت واكتسبت الشفاء التام".

واوضح، انه "نؤكد لمواطنينا الكرام كما أكدنا سابقا ان مرض الفطر الاسود مرض غير انتقالي وان الفئات المعرضة للإصابة به هم الذين يكثرون من استخدام أدوية الكورتيزون والستيرويد والمضادات الحيوية بصورة عامة وذوي المناعة الضعيفة والمصابين بالأمراض المزمنة مثل السكري وهو يحدث نتيجة التعرض لنوع من العفن موجود في التربة والنباتات والفواكه المتحللة ويؤثر على الجيوب الأنفية والرئتين والمخ".

وكانت دائرة صحة النجفقد اعلنت في وقت سابق تسجيل حالة وفاة بمرض الفطر الاسود، مؤكدة ان المتوفي من أهالي ذي قار، وجاء إلى محافظة النجف لتلقي العلاج بعد إصابته بالمرض المذكور.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة النجف تصدر بيانا بشأن وفاة شخص بمرض 'الفطر الاسود') نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة النجف تصدر بيانا بشأن وفاة شخص بمرض 'الفطر الاسود') من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).