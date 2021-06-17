المقداد يبحث ووزير صناعة ومعادن العراق آفاق تطوير العلاقات الثنائية

2021/06/17 | 21:37 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث الدكتور فيصل المقداد وزير الخارجية والمغتربين السوري اليوم ووزير الصناعة والمعادن العراقي منهل عزيز الخباز والوفد المرافق له بحضور وزير الصناعة ز...

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