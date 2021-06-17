ظريف يرحب ببدء المحادثات الأمنية الإقليمية

2021/06/17 | 21:37 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحب وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ، خلال لقائه نظيره العراقي في أنطاليا ، ببدء المحادثات الأمنية الإقليمية ، وأكد استعداد الجمهورية الإسلامية...

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