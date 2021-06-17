التربية تحدد موعد العام الدراسي الجديد

2021/06/17 | 21:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة التربية، اليوم الخميس، موعد العام الدراسي الجديد.وقال وكيل وزير التربية فلاح القيسي، في حديث متلفز، تابعه “المركز الخبري الوطني”، إن “هناك خطة لتكثيف الدروس والدوام في العام […]

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