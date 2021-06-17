توابع اجتماع الفيدرالي لا تزال مستمرة.. الذهب يخسر أكثر من 86 دولار خلال يوم

2021/06/17 | 21:38 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر - مصطفى رضا: عانت أسعار العقود الآجلة للذهب في الأسواق العالمية من هبوط حاد عند تسوية تعاملات، اليوم الخميس، مع استمرار توابع اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأخير، وتلميحات بشأن إمكانية رفع معدل الفائدة الأمريكية مرتين بنهاية 2023.وأنهت …

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