إصابة موظف في الداخلية بهجوم مسلح شمالي بغداد

2021/06/17 | 21:39 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، الخميس، بإصابة موظف في وزارة الداخلية بهجوم مسلح شمالي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "موظفاً مدنياً في وزارة الداخلية منسوب لصندوق شهداء الشرطة اصيب قبل قليل من قبل مسلحين مجهولين ضمن منطقة الطالبية"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

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