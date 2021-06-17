2021/06/17 | 21:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس لجنة التربية النيابية: العراق يحتاج من 10-12 ألف مدرسة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
رئيس لجنة التربية النيابية: العراق يحتاج من 10-12 ألف مدرسة » وكالة الأنباء العراقية
محلي
اليوم, 21:34
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس لجنة التربية النيابية: العراق يحتاج من 10-12 ألف مدرسة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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