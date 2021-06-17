التربية تعتزم بدء العام الدراسي الجديد في شهر تشرين الثاني المقبل وخطة لتكثيف الدروس والدوام

2021/06/17 | 21:40 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ قال وكيل وزارة التربية فلاح القيسي من المخطط أن يبدأ العام الدراسي الجديد بتشرين الثاني المقبل.واضاف في تصريح متلفز توجد خطة لتكثيف الدروس والدوام في العام الدراسي المقبل.واوضح ان الخطة تتضمن تكثيف دراسة المواد للمراحل الثلاثة الأولى في الدراسة الابتدائية وايضا خطة لتكثيف الدوام تتضمن تكثيف الساعات والأيام والمواد./انتهى9-

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