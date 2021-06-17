بلجيكا تحبط الدنمارك وتعبر لثمن نهائي اليورو

2021/06/17 | 21:40 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ حجزت بلجيكا مقعدها في ثمن نهائي اليورو، بعدما قلبت تأخرها بهدف إلى فوز (2-1) على حساب الدنمارك، اليوم الخميس، ضمن لقاءات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات.ثنائية بلجيكا حملت توقيع ثورجان هازارد (54) وكيفن دي بروين (70)، بينما سجل هدف الدنمارك الوحيد يوسف بولسن في الدقيقة الثانية.وبتلك النتيجة، رفعت بلجيكا رصيدها إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الثانية، بينما تتذيل الدنمارك الترتيب دون رصيد./انتهى9

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