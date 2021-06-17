محلل ايراني يتحدث عن المرشح الأوفر حظاً في الانتخابات الايرانية

2021/06/17 | 21:53 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رأى المحلل السياسي الايراني، محمد صالح صادقيان، بان رئيس السلطة القضائية الايراني الحالي ابراهيم رئيسي هو الاوفر حظاً في الفوز بالانتخابات الرئاسية الايرانية التي ستنطلق يوم غد الجمعة.

وقال صادقيان في تصريحات صحفية، ان” رئيسي المرشح الاوفر حظا واستطلاعات الراي ربما تتغير المعادلة وربما تكون هناك جولة ثانية للاانتخابات”، لافتا الى” اعتماد ذلك على المشاركة الشعبية في الانتخابات”.

واضاف صادقيان ان” المشاركة الشعبية لن تكون منخفضة كم كان متوقعا سابقا وربما نسبة المشاركة تنحصر بين 45% و55% وهذا النسبة هي طبيعية ومقبولة ومتوقعة على صعيد نبض الشارع الايراني والظروف الصعبة كالجائحة والوضع الاقتصادي”.

وتابع ” التياران الاصلاحي والاصولي يسعيان الى جهة معينة ورئيسة يدعمه التيار الاصولي ويريد حالة حسم من الجولة الأولى ورأينا انسحاب مرشحين قويين مثل سعيد جليلي ورضا زاكاني لفسح المجال أمام رئيس للفوز”.

وبين ان” التيار الاصلاحي يعمل على الوقوف امام وجه فوز رئيسي ويحشد انصاره لذلك ويريد الذهاب الى جولة ثانية، ويعتقد ان الجولة الثانية ستكون لمرشحه عبد الناصر همتي ولكن المشاركة غدا ستحسم الموقف في خيار الجولتين”.

وختم صادقيان” السياسة الخارجية لايران ستبقى ثابتة”.

وتجری انتخابات رئاسة الجمهورية في ايران الثالثة عشرة يوم غد الجمعة 18 حزيران الجاري؛ بالتزامن مع انتخابات المجالس البلدية والقروية والانتخابات التكميلية البرلمانية.

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