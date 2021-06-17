2021/06/17 | 22:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني أصدرت لجنة الانضباط في الهيئة التطبيعية، اليوم الخميس، تسعة قرارات تخص اعتراضات الأندية والإساءات التي حصلت في بعض المباريات بينها عدد من العقوبات.وينشر “المركز الخبري الوطني” في أدناه القرارات كما […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التطبيعية تصدر 9 قرارات بينها حزمة من العقوبات المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التطبيعية تصدر 9 قرارات بينها حزمة من العقوبات) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التطبيعية تصدر 9 قرارات بينها حزمة من العقوبات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).