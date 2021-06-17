2021/06/17 | 22:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني أثارت رسالة من إدارة الأمم المتحدة للسلامة والأمن عن الأوضاع في لبنان، جدلا كبيرا في البلاد بعد أن تم تسريبها.فالرسالة البريدية التي عادة ما ترسلها هذه المؤسسة إلى العاملين […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لبنان قلق من رسالة مسربة للأمم المتحدة..



ما القصة؟ المركز الخبري الوطني.

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