2021/06/17 | 22:03 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفع الكتل الكونكريتية عن شوراع محلة وسط بغداد تسكنها عائلات مسيحية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/06/17 | 22:03.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

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