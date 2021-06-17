بالصور.. تشييع مهيب لرفات الشهيد خليل تركمان في خانقين

2021/06/17 | 22:08 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شيّع اهالي مدينة خانقين، وبشكل مهيب، اليوم الخميس، رفات الشهيد " خليل تركمان" والمعروف بـ" مام هاوار" والذي استشهد في عملية بطولية داخل اربيل عام 1987 اثناء تصفية احد جلادي النظام المباد.

وقال الاعلامي عباس محمود عضو مركز تنظيمات خانقين للاتحاد الوطني الكوردستاني لـPUKmedia: ان مراسيم مهيبة اقيمت اليوم بمدينة خانقين مع وصول رفات الشهيد خليل تركمان، مبينا ان اهالي المدينة شيعوا رفات الشهيد داخل خانقين ليتم بعدها دفنه في مقبر (خدر زنده).

واضاف محمود: ان كلمات، للاهور شيخ جنكي الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني، ومركز تنظيمات خانقين للاتحاد الوطني، والبيشمركة القدامى، القيت بالمناسبة، بعدها قُدمت مسرحية تلاه القاء لكلمة شعرية.

PUKmedia خاص

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