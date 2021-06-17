العصائب تشن هجوما على الكاظمي بسبب دعوته للاتحاد الاوروبي بدعم العراق

2021/06/17 | 22:08 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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قال عضو المكتب السياسي لعصائب اهل الحق، سعد السعدي، الخميس، ان رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، يمثل حالة من الضعف والهن أمام الجهات الخارجية، وان طلبه الأخير من الاتحاد الاوروبي كان "غير موفقا".

وذكر السعدي، في حديث لـNRT اليوم، (17 حزيران 2021)، ان "الكاظمي يمثل حالة من الضعف والهن امام الجهات الخارجية والاميركية، ولا يمثل الحالة الوطنية التي انبثقت من قبل البرلمان باخراج القوات الاجنبية من العراق".

وأكد، "اننا لسنا بحاجة إلى أي دعم من الاتحاد الاوروبي أو التحالف الدولي أو أي جهة أخرى، فنحن نمتلك امكانيات قوية وقوات مسلحة من الجيش العراقي او الحشد الشعبي او باقي صنوف القوات المسلحة التي تمتلك من المؤهلات والامكانيات الكافية للدفاع عن وحدة العراق وسيادته".

وأضاف، ان "طلب الكاظمي من الاتحاد الاوروبي بالدعم والمساندة غير موفق، ويجب ان يكون الطلب عبر البرلمان العراقي وفق السياقات الدستورية والقانونية".

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أكد رئيس الحكومة، مصطفى الكاظمي، خلال استقباله سفراء الاتحاد الأوروبي، أهمية دعم الأخير في مراقبة الانتخابات العراقية المقررة في العاشر من تشرين الاول المقبل.

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