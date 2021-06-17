العراق يحدد موعد بدء العام الدراسي المقبل

2021/06/17 | 22:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اعلنت وزارة التربية، اليوم الخميس، تخطيطها لانطلاق العام الدراسي الجديد في شهر تشرين الثاني المقبل، مبينة انها تخطط لتكثيف الدوام بالمدارس في العام الدراسي الجديد.

وقال وكيل الوزارة فلاح القيسي في تصريح اوردته وكالة الانباء العراقية الرسمية، وتابعته، (بغداد اليوم)، ان "هناك خطة لتكثيف الدروس والدوام في العام الدراسي المقبل"، مبينا ان "الخطة تتضمن تكثيف دراسة المواد للمراحل الثلاثة الأولى في الدراسة الابتدائية".

وافاد القيسي انه "وفق الاعداد ان يبدأ العام الدراسي الجديد في شهر تشرين الثاني المقبل وتكثيف الدوام يتضمن تكثيف الساعات والأيام والمواد".

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