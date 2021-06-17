التربية تتحدث عن موعد العام الدراسي المقبل.. خطة جديدة للمراحل الثلاث الأولى

2021/06/17 | 22:11 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

حددت وزارة التربية، الخميس، موعد بدء العام الدراسي المقبل، فيما أشارت إلى أن أعداد المحاضرين تجاوزت 250 ألف محاضر.

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وقال وكيل وزير التربية فلاح القيسي في حوار أجراه معه الزميل سعدون محسن ضمد تابعه "ناس"، (17 حزيران 2021)، إن "هناك خطة لتكثيف الدروس والدوام في العام الدراسي المقبل"، مبيناً أن "الوزارة لديها خطة لتكثيف دراسة المواد للمراحل الثلاث الأولى في الدراسة الابتدائية".

وبين القيسي، أن "خطة تكثيف الدوام تتضمن تكثيف الساعات والأيام والمواد".

وأضاف، أنه "من المقرر أن يبدأ العام الدراسي الجديد بتشرين الثاني المقبل بينما سيكون منتصف أيلول المقبل موعداً لبدء دوام الهيئات التدريسية".

من زاوية أخرى بين القيسي، أنه "تم تشكيل لجنة لوضع ضوابط احتساب أجور المحاضرين، والأموال مخصصة، والموضوع الآن لدى وزارة المالية"، لافتاً إلى أن "الأعداد تتجاوز 250 ألف محاضر".

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