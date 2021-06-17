الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم تقدم مدرب المنتخب الأولمبي الجديد (ميروسلاف سوكوب) إلى وسائل الإعلام

2021/06/17 | 22:11 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ قدمت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم مدرب المنتخب الأولمبي الجديد (ميروسلاف سوكوب) إلى وسائل الإعلام، وذلك بعد الاتفاق الرسمي مع المدرب وملاكه التدريبي.وقالَ رئيس الهيئة التطبيعية، إياد بنيان:" ان التعاقد مع مدرب أجنبي جاء ضمن استراتيجية التطبيعية للاستعانة بملاك تدريبي أجنبي للمنتخب الاولمبي، وذلك لإعداد منتخب يردف لاعبي المنتخب الوطني".مؤكداً: أن هناك مساعدين عراقيين سيتواجدان مع المدرب ميروسلاف سوكوب.وتابعَ بنيان: " عقد المدرب سيكون لعام واحد قابل للتجديد، وأن المدرب سيتواجد في العاصمة بغداد لمتابعة الاندية واللاعبين، وقد بدأ بالأمس زيارته للاندية وسيواصل زياراته للاندية في الايام المقبلة.من جانبه، أكد التشيكي ميروسلاف سوكوب، مدرب منتخبنا الأولمبي لكرة القدم، انه يعرف كل شيء عن الكرة العراقية، مبينا ان هدفه هو تحقيق الانتصارات والانجازات مع المنتخب خلال الفترة المقبلة.وقالَ سوكوب في المؤتمر الصحفي أثناء تقديمه لوسائل الإعلام مدرباً رسمياً للمنتخب الأولمبي: "أنا سعيد جداً بتواجدي في العراق، أعرف كل شيء عن الكرة العراقية، وأمتلك معلومات كاملة عن اللاعبين المغتربين خارج العراق".وأضافَ: لن أستدعي أي لاعب مغترب، إذا لم تكن لديه الرغبة الكاملة في تمثيل منتخب العراق، هذا شيء مهم لمعرفة رغبة اللاعب قبل دعوته لصفوف المنتخب".وأوضحَ : "العمل الصحيح بالنسبة لمدربي الاندية العراقية سيعطينا عملاً صحيحاً ومتكاملاً مع المنتخب، أنا كمدرب أبحث عن اللاعب الذي يقدم الاضافة الحقيقية للمنتخب".وأشارَ المدرب التشيكي الى :" أن البنى التحتية هنا غير جيدة ، ففي أوروبا هناك قرى توجد فيها ملاعب أفضل من هنا، ولكنني أعرف بأن هناك ملاعب حديثة سيتم افتتاحها في العاصمة بغداد وهذا شيءٍ ايجابي ومهم بالنسبة للمنتخبات".واختتمَ المدرب حديثه بالقول: لدينا خطة عمل كبيرة للمنتخب الاولمبي، تبدأ من طريقة إعداد المنتخب وتجمع اللاعبين، وكذلك تحديد نوع المعسكرات التدريبية والمباريات الودية قبل خوض المباربات الرسمية./انتهى9

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