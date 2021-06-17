التربية تتحدث عن الدروس والدوام العام المقبل

2021/06/17 | 22:24 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف وكيل وزير التربية فلاح القيسي، اليوم الخميس، عن خطة لتكثيف الدروس والدوام في العام الدراسي المقبل.

وقال القيسي في حديث نقله التلفزيون الرسمي، إن “الخطة تتضمن تكثيف دراسة المواد للمراحل الثلاثة الأولى في الدراسة الابتدائية”.

وأضاف أن “خطة تكثيف الدوام تتضمن تكثيف الساعات والأيام والمواد”، مشدداً بالقول “من المخطط أن يبدأ العام الدراسي الجديد بتشرين الثاني المقبل”.

واعلنت وزارة التربية، امس الاربعاء، اعتماد درجة نصف السنة كدرجة نهائية للمراحل غير المنتهية، وانتهاء العام الدراسي في الاول من شهر تموز لعام 2021.

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