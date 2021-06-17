نداء..... للشهيد مصطفى المعلق على جسر - عباس علي العلي

2021/06/17 | 22:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي صديقي أنت الجالس فوق عرشكهناك كما يقالبعيدا عن أعين الناظرين لتلهو بيأرجوكجعلتني طويلا مع هؤلاء الذين يزعمون أنك رفيقهموها أنا على وجه الرحيلساعدني مرة كي أدفن بعيدا عنهم فرائحتهم تقلق الموتى في القبور أرجوك هذا طلبي الأخيرأجعلها واحدة من أوامرك التي لا تعصىفي أرضك القصيةالتي ليس فيها أنبياءولا أولياءولا حتى معابد للدينأتركني ......





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