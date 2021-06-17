الناطق باسم القائد العام يعلن نتائج العمليات الأمنية في الأنبار

2021/06/17 | 22:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم الخميس، نتائج العمليات الأمنية في محافظة الأنبار.وقال رسول في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني” إن “قوة من قيادتي عمليات الانبار […]

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