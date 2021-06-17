الأمين العام للحزب الإسلامي يستقبل السفير البريطاني ويبحث معه التطورات السياسية

2021/06/17 | 22:30 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداستقبل الأمين العام للحزب الإسلامي العراقي رشيد العزاوي، اليوم الخميس، السفير البريطاني في العراق، ستيفن هيكي.وبحسب بيان للحزب وصل “النور نيوز” نسخة منه “ناقش العزاوي وهيكي آخر التطورات السياسية على الساحة العراقية، واهمية استمرار الدعم الدولي حتى تحقيق الاستقرار المنشود”.وأكد العزاوي خلال اللقاء اهمية “الانتخابات المقبلة، وضرورة توفير شرط النزاهة والشفافية …

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