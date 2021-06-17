مشعان الجبوري يفجر مفاجأة بشأن تصريح الكاظمي الاخير بخصوص المغيبين

2021/06/17 | 22:39 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اكد رئيس حزب الوطن وعضو مجلس النواب السابق مشعان الجبوري، الخميس، ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ابلغ القيادات السنية بتصفية المغيبين.

وقال الجبوري في تصريح تابعه NRT، اليوم (17 حزيران 2021)، ان "مصطفى الكاظمي ابلغ القيادات السنية بان المغيبين تمت تصفيتهم وعليهم الا يفكروا فيهم".

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد دعا، امس الاربعاء، العشائر إلى إسناد الدولة ودعمها لحفظ وحدة العراق.

وقال الكاظمي خلال لقائه عددا من شيوخ عشائر سامراء، بحسب بيان لمكتبه تلقى NRT عربية نسخة منه (16 حزيران 2021)، "أشيد بعشائرنا في سامراء ودورها في تعزيز الأمن وتعاونها مع القوات الامنية في الوقوف سدا منيعا ضد الارهاب والحفاظ على وحدة العراق وتعزيز السلم الاهلي في المجتمع"، مؤكدا أن "علينا تجاوز الخلافات ونضع مصلحة المواطن وحقه في دولة تحميه، هدفا للجميع".

واضاف الى ان "الحكومة تبذل أقصى الجهود من اجل تقديم الخدمات للمواطنين، واليوم افتتحنا محطة كهرباء سامراء كجزء من التزاماتنا تجاه المواطن، وستشهد المرحلة المقبلة عملا أكبر لصالح المواطنين".

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