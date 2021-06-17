بهذه الكلمات ودع راموس النادي الملكي (صور)

2021/06/17 | 22:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

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ودع قائد فريق نادي ريال مدري الإسباني سيرخيو راموس النادي الملكي وجمهوره بعد رحلة استمرت 16 عاما.

وقال راموس بحسب منشور على موقعه في الانستغرام تابعته (بغداد اليوم) "لم أكن أعتقد أن هذا اليوم سيأتي لكن كل شيء له بداية ونهاية، اليوم أودع بيتي وزملائي في الفريق".

‏وأضاف راموس "هذا القميص الذي من أجله أعطيت كل شيء وأعطيت له قلبي وروحي، اليوم أقول وداعا لريال مدريد، لا أستطيع أن أعبر بالكلمات عن الامتنان والفخر اللذين أشعر بهما.

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