’البارح الكبير’: سموم ليلاً وحر نهاراً.. آخر أنباء طقس العراق

2021/06/17 | 22:42 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

تشير التنبؤات الجوية، الخميس، إلى تغيير في طبيعة رياح البوارح الحالية التي تؤثر على البلاد ابتداء من يوم السبت المقبل، تزامناً مع ارتفاع في درجات الحرارة.

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وقال المتنبئ الجوي، محمد علي، في إيضاح تابعه "ناس"، (17 حزيران 2021)، إن "خرائط الطقس تشير إلى انتهاء رياح البوارح النشطة، وتأثر البلاد برياح بوارح كبيرة ابتداء من يوم السبت المقبل".

وأضاف، أن "لرياح البوارح فترتين، الأولى هي التي أثرت على البلاد خلال الأيام الماضية، حيث تكون الرياح السريعة مع أجواء معتدلة ولا يوجد حر شديد، ومحملة بالغبار، وستنتهي يوم غد".

وتابع، "والفترة الثانية تبدأ من يوم السبت المقبل حتى 13 تموز، وتسمي البارح الكبير، اي يوم رياح نشطة لمناطق محدودة، ويوم تكون الرياح ساكنة، ويرافقها تغيير في اتجاه الرياح عكس الأيام الماضيه شمالية غربية سائدة، أيامها سموم في الليل والنهار مع حر شديد عكس هذا الأيام".

وبيّن، "النهار سيكون أطول والليل اقصر، ويستمر الحال كذلك حتى 27 من ‎الشهر الحالي، وسيكون طول النهار 13:40 ساعة وطول الليل 10:20ساعة".

وختم، "خلال الأسبوع المقبل ستشهد البلاد ارتفاعا في درجات الحرارة، تزامناً مع سكون الرياح في بعض مناطق".

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