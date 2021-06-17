مجلس النواب الأميركي يلغي تفويض حرب العراق

2021/06/17 | 22:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صوت مجلس النواب الأميركي، الخميس، على إلغاء التفويض الذي منحه في عام 2002 للرئيس الأسبق جورج بوش الابن لغزو العراق.

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